Херсон, , 10:10 — REGNUM Руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин сообщил о том, что подача документов партией на предварительное голосование в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях идет активней, чем в остальных российских регионах.

Руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин ER.ru

Как отметил Александр Сидякин, несмотря на ситуацию в новых регионах, люди приходит в оргкомитеты и подают документы. По их словам, в политику они идут, чтобы налаживать мирную жизнь и развивать территории. Свыше 18% кандидатов представляют сферу образования, общественники составляют 11%, а врачи — 5%. Еще 11% — это предприниматели. Регистрацию для участия в праймериз проходят около 20% действующих депутатов. Таким образом, люди, которые представляют совершенно разные сферы деятельности, проявляют интерес к предварительному голосованию.

Женщины составляют 35% кандидатов, члены партии «Единая Россия» — 56%.

Сидякин добавил, что на данный момент в новых регионах насчитывается свыше 80 тысяч членов партии. Еще 10 тысяч хотят присоединиться к ЕР. Их заявления сейчас находятся на рассмотрении.

Председатель оргкомитета по проведению предварительного голосования в ДНР, секретарь Донецкого регионального отделения «Единой России», врио главы республики Денис Пушилин сообщил, что в оргкомитет поступило около 50 заявок от заинтересованных кандидатов, которые желают участвовать в процедуре.

Он отметил, что уже зарегистрировано около 40 человек. При этом регистрация продолжается. Список представлен шахтерами, учителями, волонтерами, бизнесменами, героями СВО, ветеранами боевых действий. Большинство кандидатов состоят в ЕР.

По словам Пушилина, выдвижение кандидатов на предварительное голосование во всех городских округах и муниципалитетах начнется в апреле, а осенью будут созданы выборные органы местного самоуправления.

Председатель оргкомитета по проведению предварительного голосования в ЛНР, секретарь Луганского реготделения партии Денис Мирошниченко пояснил, что в республике подают документы на участие в выборах и кандидаты в депутаты народного совета, а также депутаты гордумы Луганска. В дальнейшем планируется начать прием документов и в других муниципалитетах.

Каждый день в оргкомитет приходят за консультациями касаемо процедуры выборов. Зарегистрироваться можно как очно, так и через интернет. Заявление могут подать жители как ЛНР, так и других регионов страны.

Как сообщается на сайте ER.ru, выдвижение кандидатов на предварительное голосование партией «Единая Россия» будет проходить до 27 апреля.