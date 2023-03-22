В Полтавской и Днепропетровской областях Украины объявлен режим воздушной тревоги

Киев, , 10:03 — REGNUM В Днепропетровской и Полтавской областях Украины объявлен режим воздушной тревоги. Это следует 22 марта из данных онлайн-карты воздушных тревог украинского минцифры.

Воздушная тревога Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что воздушная тревога в обеих названных областях была объявлена в 09:41 мск.

Кроме того, режим воздушной тревоги объявили в захваченных ВСУ частях ДНР и ЛНР, а также Запорожской области.

При этом в Минобороны РФ пока не подтвердили факта ударов по инфраструктуре на территории Украины. В то же время со стороны украинских СМИ поступало и поступает множество ложных сообщений по этому поводу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ночь на 22 марта сигнал воздушной тревоги прозвучал в ряде центральных и западных областей Украины. Он действовал в Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской и Тернопольской областях Украины, а также в столице страны, городе Киеве.