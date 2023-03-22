Донецк, 22 марта, 2023, 10:03 — ИА Регнум. При обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксировано прямое попадание в административное здание филиала предприятия «Вода Донбасса», сообщает мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксированы 2 обстрела Петровского района: по мирным кварталам выпущено 6 снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

Алексей Кулемзин уточнил, что в результате обстрела Петровского района зафиксировано прямое попадание в административное здание филиала «Донецкое ПУВКХ» ГУП ДНР «ВОДА ДОНБАССА». Повреждена газовая труба.

Кроме того, снарядами ВФУ повреждены кровля, стена, остекление и хоз. постройки трёх частных жилых домов по улице Кирова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Брянской области российский пограничник сбил украинский беспилотник «Валькирия». БПЛА обнаружили без боекомплекта в десяти метрах от государственной границы. Беспилотник удалось сбить выстрелом из автоматического оружия.