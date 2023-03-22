При пожаре в частном доме в посёлке Часцы Московской области погибли двое детей

Одинцово, Московская область, , 09:54 — REGNUM В результате пожара в частном доме в посёлке Часцы в Одинцовском городском округе Московской области погибли двое детей, по этому факту возбуждено уголовное дело. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по региону.

В Одинцово возбуждено уголовное дело по факту гибели двух детей в результате пожара mosobl. sledcom.ru

«Следственным отделом по г. Одинцово ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел двух детей 15 и 8 лет после тушения пожара (по ч. 3 ст. 109 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, по информации следователей, 22 марта, по предварительным данным, в результате короткого замыкание от теплового масляного радиатора произошёл пожар в частном доме в посёлке Часцы.

«Предварительная причина смерти детей — отравление угарным газом», — добавляется в сообщении.

Также указывается, что следователи осмотрели место происшествия и изъяли радиатор с электропроводкой. Кроме того, были проведены допросы, а также назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что семья из четырёх человек, включая двоих детей, погибла в результате пожара в одноэтажном жилом доме в Новой Москве. Площадь пожара составила 80 кв. метров.