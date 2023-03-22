Екатеринбург, , 09:52 — REGNUM Административное производство по статье о дискредитации Вооружённых сил России (ВС РФ) в отношении директора музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева прекращено. Такое решение 22 марта принял Свердловский областной суд, удовлетворив апелляционную жалобу защиты.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Судья решил отменить ранее вынесенное постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга «ввиду малозначительности совершенного деяния».

Адвокат Владислав Идамжапов заявил в беседе с ТАСС, что не ожидал такого решения.

«Производство по делу прекращено, признаков общественной опасности не выявлено, подождем мотивировочную часть», — отметил правозащитник.

Как сообщало ИА REGNUM, дело об административном правонарушении по статье о дискредитации ВС РФ в отношении директора музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева было заведено в декабре 2022 года.

Ранее российский предприниматель Евгений Пригожин обратился к мэру Екатеринбурга Алексею Орлову с просьбой проверить обоснованность назначения Пушкарева на должность директора музея. Пригожин утверждал, что, будучи журналистом издания Znak.com, Пушкарев якобы получал информацию «от действующих агентов американской и британской разведки, а также от их агентов влияния», публиковал дискредитирующие ВС РФ материалы и порочащую и недостоверную информацию, а также выступал против спецоперации.

25 января 2023 года Ленинский районный суд оштрафовал Пушкарева на 30 тыс. рублей за публикацию в соцсетях, дискредитирующую ВС РФ.

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