Екатеринбург, , 09:51 — REGNUM Здание, в котором располагался первый музей Бориса Ельцина (первый президент РФ), загорелось ночью 22 марта в Екатеринбурге, сообщает Е1.

Пожарники Иван Шилов © ИА REGNUM

Пожар в доме номер 16 по улице Коминтерна вспыхнул из-за того, что рядом загорелся автомобиль Porsche. В итоге огонь достиг крыши здания.

Очевидцы сообщили, что пожарные «ходят по крыше», подъехала полиция.

В региональном управлении МЧС РФ уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 1:13 по местному времени. Сгорели три автомобиля: Kia Rio, Skoda Octavia и Porshe Cayenne, загорелись фасад и кровля здания учебно-информационного центра.

Огонь локализовали в 2:01 по местному времени, через 20 минут ликвидировали открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 3:10 (время местное).

Напомним, в здании на улице Коминтерна в Екатеринбурге находятся офисы 85 организаций, включая помещения Фонда Ельцина. В это же здание ранее переезжало отделение ликвидированного общества «Мемориал» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом).