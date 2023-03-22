Мэр Калининграда Евгений Любивый подал в отставку

Калининград, , 09:37 — REGNUM В отставку подал 22 марта глава Калининграда Евгений Любивый. Сегодня вопрос об уходе мэра рассмотрят депутаты калининградского городского совета.

Глава Калининграда Евгений Любивый © Виталий Невар/ТАСС

Чиновник подал заявление об уходе по собственному желанию, сообщает со ссылкой на источник в городской администрации издание «Новый Калининград».

Собеседник агентства добавил, что причины ухода с должности неизвестны. При этом, отмечает издание, в повестке заседания горсовета Калининграда вопрос этот не значится.