В отставку подал глава Калининграда
Калининград, 22 марта 2023, 09:37 — REGNUM В отставку подал 22 марта глава Калининграда Евгений Любивый. Сегодня вопрос об уходе мэра рассмотрят депутаты калининградского городского совета.
Чиновник подал заявление об уходе по собственному желанию, сообщает со ссылкой на источник в городской администрации издание «Новый Калининград».
Собеседник агентства добавил, что причины ухода с должности неизвестны. При этом, отмечает издание, в повестке заседания горсовета Калининграда вопрос этот не значится.