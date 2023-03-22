Самолёты председателя КНР Си Цзиньпина и делегации Китая вылетели из Москвы

Москва, , 09:34 — REGNUM Из московского аэропорта «Внуково-2» вылетели самолёты председателя КНР Си Цзиньпина и сопровождающей его делегации. Об этом 22 марта сообщает РИА Новости.

Си Цзиньпин в Москве Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что в аэропорту лидера Китая провожал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Также почетным караулом в ходе церемонии отлёта Си Цзиньпина были исполнены гимны РФ и КНР.

Таким образом, государственный визит председателя КНР был завершён, Си Цзиньпин находился в России в течение трёх дней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин утром 22 марта завершил программу своего двухдневного визита в Москву. Накануне президент России Владимир Путин и китайский лидер подписали в Москве ряд документов о сотрудничестве.