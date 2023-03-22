Москва, 22 марта, 2023, 09:24 — ИА Регнум. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в среду утром, 22 марта, завершил программу своего двухдневного визита в Москву и покинул Россию на борту воздушного судна, вылетевшего из аэропорта «Внуково-2».

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин в Москве

По случаю отлета китайского лидера в аэропорту прошла торжественная церемония. Под звуки оркестра Си Цзиньпина сопровождали вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко и другие российские официальные лица.

Напомним, Россия стала первой страной, которую Си Цзиньпин посетил после переизбрания на третий срок Всекитайским собранием народных представителей 10 марта.

Подводя итоги, государственный визит Си Цзиньпина в Москву, сопровождавшийся переговорами с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, привёл к подписанию лидерами двух стран многочисленных документов об углублении двусторонних отношений.