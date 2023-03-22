Токио, 22 марта, 2023, 09:12 — ИА Регнум. Генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно в ходе официального заседания бюджетной комиссии верхней палаты парламента 22 марта рассказал, кто обеспечил безопасность премьер-министра Японии Фумио Кисиды во время его визита в Киев.

首相官邸ホームページ Хирокадзу Мацуно

«Охрана премьер-министра Кисиды полностью и с ответственностью осуществлялась правительством Украины, включая получение информации о возможных ударах со стороны Вооружённых сил Российской Федерации», — заявил высокопоставленный чиновник.

Напомним, Фумио Кисида прибыл в Киев 21 марта на поезде из приграничного польского города Пшемысль. В столице Украины японский премьер-министр провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

Как передает Kyodo, в ходе официального визита японский премьер-министр пригласил Зеленского по видеосвязи принять участие в саммите стран G7, который пройдет 19–21 мая в Хиросиме.