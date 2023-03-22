Экс-глава Lehman Brothers Макдональд: США нужно не менее $2 трлн на стабилизацию банковской системы

Вашингтон, , 09:11 — REGNUM Как минимум $2 трлн потребуется Соединённым Штатам для стабилизации своей банковской системы. Об этом 22 марта заявил финансовой корпорации экс-глава Lehman Brothers Лоуренс Макдональд.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это всё обернется триллионами, по крайней мере, двумя триллионами долларов», — приводит его слова РИА Новости в ответ на просьбу дать оценку расходам американского правительства на стабилизацию банковской системы страны в свете происходящего в США кризиса.

Также эксперт отметил, что, по его мнению, за крахом Silicon Valley Bank в банковской системе США наблюдается ухудшение условий кредитования, указав, что ожидает в будущем новых потерь со стороны американских финансовых организаций.

Макдональд работал в Lehman Brothers в период финансового кризиса 2008 года. Он отвечал за управление долговыми обязательствами и торговлю конвертируемыми ценными бумагами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лоуренс Макдональд заявил, что рецессия в экономике США произойдет неизбежно. Также, по его мнению, в ближайшие два месяца в стране ожидается резкий спад в экономике.

Отметим, 10 марта регуляторы американского штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank, который входит в двадцать самых крупных банков США. Это стало наиболее крупным банкротством банка в Соединённых Штатах после финансового кризиса 2008 года.