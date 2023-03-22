Севастополь, , 09:01 — REGNUM Жители города Севастополя в среду утром, 22 марта, сообщили о громких звуках, похожих на звуки взрывов. По мнению очевидцев, в городе работают системы противовоздушной обороны РФ, сообщается в Telegram-канале Shot.

Севастополь Иван Шилов © ИА REGNUM

«Жители Севастополя и области сообщают о громких звуках взрывов над городом. Предположительно, работают системы ПВО [противовоздушной обороны]», — говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что на данный момент официальной информации от представителей городской власти пока не поступало.

Напомним, ранее в среду утром губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что Черноморскому флоту ВМФ России удалось успешно отбить атаку надводных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Он уточнил, что всего было сбито три вражеских беспилотника.