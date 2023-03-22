Луганск, 22 марта, 2023, 09:00 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа вооружённые формирования Украины один раз подвергли обстрелу территорию Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 22 марта сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован один обстрел», — говорится в сообщении.

Уточняется, что киевские войска обстреляли населённый пункт Нижняя Дуванка, по которому было выпущено три снаряда натовского калибра 155 мм. Данных о пострадавших и разрушениях не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Петровский район Донецка в ночь на 22 марта дважды подвергся обстрелам снарядами натовского калибра со стороны вооружённых формирований Украины. Обстрелы были зафиксированы в 02:00 (совпадает с мск) и в 04:00.