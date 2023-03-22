Пекин, 22 марта, 2023, 08:57 — ИА Регнум. Власти в Москве и Пекине рассчитывают на то, что товарооборот между странами будет продолжать увеличиваться, сообщает 22 марта газета «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

В 2022 году российско-китайская торговля возросла на 30%. Как российский экспорт, так и импорт резко переориентировался на восток. В частности, при общем спаде ввоза в Россию на 11,7% из-за санкционных ограничений ввоз товаров из Китая увеличился на 12,8%.

Москва и Пекин намерены не только увеличивать товарооборот, но и «оптимизировать» его структуру, развивать логистику, повышать уровень финансовой кооперации. Именно об этом говорится в совместном заявлении президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.

Российско-китайское экономическое сотрудничество, как это указано в совместном заявлении, имеет восемь приоритетов, в том числе энергетику, металлургию, химическую промышленность, АПК. Также планируется расширение промышленной кооперации и развитие технологий.

Россия рассчитывает на «кооперацию в высокотехнологичных сферах», таких как авиастроение, машиностроение, станкостроение, космические исследования, сквозные технологии, а также на дальнейшее увеличение экспорта продукции АПК из Сибири и с Дальнего Востока в Китай.

По итогам 2022 года оборот российско-китайской торговли вырос на 30%, до $185 млрд. Китайский экспорт в Россию за прошлый год вырос на 12,8% (до $76,1 млрд), импорт из России в Китай увеличился на 43,4% (до $114,2 млрд).

Напомним, что Владимир Путин, комментируя подписанные совместные заявления об углублении двусторонних отношений, вступающих в новую эпоху, и о развитии экономического сотрудничества до 2030 года, заявил о постановке масштабных целей и задач, направленных на перспективу.