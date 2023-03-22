Москва, 22 марта, 2023, 08:48 — ИА Регнум. Растущая поддержка президента России Владимира Путина со стороны развивающихся стран угрожает продвигаемой Вашингтоном внешней политике, считают обозреватели журнала The Wall Street Journal Энн Симмонс и Остин Рэмзи.

Алексей Майшев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

«[Председатель КНР] Си Цзиньпин и Владимир Путин выступили против текущего геополитического порядка, возглавляемого Соединёнными Штатами Америки, а также заручились поддержкой своего видения многополярного мира, особенно среди развивающихся стран», — говорится в распространенном материале.

Также, по мнению обозревателей журнала, сближение Москвы и Пекина делает их серьёзным соперником Запада, готовым противостоять США и их союзникам.

Ранее бывший торгпред Турции в России Айдын Сезер 22 марта заявил, что факт прошедших в Москве переговоров Путина и Си Цзиньпина свидетельствует об изменении мирового порядка и прекращении гегемонии США на мировой арене.