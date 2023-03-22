Нейпьидо, 22 марта, 2023, 08:42 — ИА Регнум. Потенциал для совместного противодействия терроризму, экстремизму и киберпреступности есть у России и Мьянмы. Такое заявление сделал 21 марта генпрокурор РФ Игорь Краснов в ходе рабочей встречи в Нейпьидо с министром по правовым вопросам, генпрокурором Мьянмы Тидой У.

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«Уверен, что у нас есть потенциал для объединения усилий в различных сферах, в первую очередь противодействии киберпреступности, терроризму, экстремизму, коррупции, экологическим преступлениям, отмыванию денег и по другим направлениям работы», — подчеркнул Краснов.

Кроме того, генпрокурор России пригласил Тиду У и сотрудников министерства по правовым вопросам Мьянмы в город Владивосток, где в сентябре будет проходить Восточный экономический форум. Как пояснил Краснов, в ходе форума будет возможность ознакомиться с опытом деятельности России в сфере защиты прав предпринимателей. Также можно будет определить приоритетные направления для взаимодействия России и Мьянмы и дальнейшего их закрепления в программе сотрудничества.