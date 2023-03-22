Норильск, Красноярский край, 22 марта, 2023, 08:33 — ИА Регнум. Из-за плохой погоды прилёты и вылеты авиарейсов в аэропорту Норильска задерживаются. Об этом 22 марта сообщает автоматизированная справочная аэропорта.

Денис Кожевников/ТАСС Аэропорт Норильска

«22 марта аэропорт работает по фактической погоде — метель», — приводит сообщение справочной ТАСС.

По информации автоматизированной системы, в результате непогоды были задержаны вылеты из Минеральных Вод, Москвы, Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска, Сочи и Диксона. Также пассажирам рекомендовано прибывать в воздушную гавань за три часа до вылета их рейса.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта аэропорт Сочи стал принимать рейсы, которые до этого были задержаны из-за густого тумана. Также начался вылет задержанных рейсов с запасных аэродромов.