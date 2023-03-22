Севастополь, 22 марта, 2023, 08:31 — ИА Регнум. В Севастополе приостановлено движение морского пассажирского транспорта. Об этом в среду, 22 марта, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Макс Ветров/РИА Новости Морское пассажирское судно на подводных крыльях «Комета 120М» в порту Севастополя

«Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение. На конечных остановочных пунктах — пл. Захарова и пл. Нахимова — организовывается подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

О причинах приостановки работы морского сообщения пока не сообщается. Отмечается, что население будет проинформировано в случае очередного изменения режима работы.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщал, что утром 22 марта Черноморский флот Российской Федерации успешно отразил атаку украинских надводных беспилотных летательных аппаратов.