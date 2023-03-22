Развожаев: Черноморский флот успешно отбил атаку надводных беспилотников

Севастополь, , 08:26 — REGNUM Утром 22 марта Черноморский флот ВМФ России успешно отбил атаку вражеских надводных беспилотников. Об этом 22 марта сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

Военный корабль Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте © Константин Михальчевский/РИА Новости

«Ранним утром наш флот отбил атаку надводных беспилотников», — написал он в своём сообщении.

Также губернатор Севастополя уточнил, что российские военные из стрелкового оружия уничтожили в общей сложности три объекта противника, пытавшиеся проникнуть в бухту.

Кроме того, Развожаев указал, что также средства противовоздушной обороны отработали по воздушной цели, и подчеркнул, что корабли Черноморского флота в результате атаки не пострадали.

При этом он добавил, что в результате взрыва сбитых вражеских морских беспилотников в зданиях на Ленина 2, в Доме Москвы были выбиты стёкла, однако никто из людей не пострадал.

«Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь. Продолжается контроль обстановки. Все оперативные службы наготове», — также отметил Развожаев, призвав доверять только официальной информации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что движение морского транспорта в Севастополе было приостановлено. При этом причины такого решения не уточнялись.