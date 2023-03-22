Минобороны России показало награждение бойцов российских инженерных войск в зоне спецоперации

Москва, , 08:24 — REGNUM Медали «За разминирование» были вручены военнослужащим Западного военного округа (ЗВО), которые отличились в ходе специальной военной операции, 22 марта сообщается в телеграм-канале Минобороны России.

Медаль «За разминирование» Кадр из видео. Министерство обороны РФ

Вручение наград провел начальник управления инженерных войск штаба ЗВО генерал-майор Бахтияр Набиев. Он выразил благодарность военнослужащим за самоотверженность, а также пожелал им крепкого здоровья и успехов на службе.

Отмечается, что сразу после награждения военные отправились обратно на свои боевые позиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля Министерство обороны РФ обнародовало информацию о награждении военнослужащих Воздушно-десантных войск (ВДВ) России в южном секторе.