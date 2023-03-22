Минобороны России показало награждение бойцов инженерных войск
Москва, 22 марта 2023, 08:24 — REGNUM Медали «За разминирование» были вручены военнослужащим Западного военного округа (ЗВО), которые отличились в ходе специальной военной операции, 22 марта сообщается в телеграм-канале Минобороны России.
Вручение наград провел начальник управления инженерных войск штаба ЗВО генерал-майор Бахтияр Набиев. Он выразил благодарность военнослужащим за самоотверженность, а также пожелал им крепкого здоровья и успехов на службе.
Отмечается, что сразу после награждения военные отправились обратно на свои боевые позиции.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля Министерство обороны РФ обнародовало информацию о награждении военнослужащих Воздушно-десантных войск (ВДВ) России в южном секторе.