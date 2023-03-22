Москва, 22 марта, 2023, 08:24 — ИА Регнум. Медали «За разминирование» были вручены военнослужащим Западного военного округа (ЗВО), которые отличились в ходе специальной военной операции, 22 марта сообщается в телеграм-канале Минобороны России.

Кадр из видео. Министерство обороны РФ Медаль «За разминирование»

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3791518" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Отмечается, что сразу после награждения военные отправились обратно на свои боевые позиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля Министерство обороны РФ обнародовало информацию о награждении военнослужащих Воздушно-десантных войск (ВДВ) России в южном секторе.