Минобороны России показало награждение бойцов инженерных войск
Минобороны России показало награждение бойцов российских инженерных войск в зоне спецоперации
Москва, 22 марта, 2023, 08:24 — ИА Регнум. Медали «За разминирование» были вручены военнослужащим Западного военного округа (ЗВО), которые отличились в ходе специальной военной операции, 22 марта сообщается в телеграм-канале Минобороны России.
Кадр из видео. Министерство обороны РФ
Медаль «За разминирование»
Отмечается, что сразу после награждения военные отправились обратно на свои боевые позиции.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля Министерство обороны РФ обнародовало информацию о награждении военнослужащих Воздушно-десантных войск (ВДВ) России в южном секторе.