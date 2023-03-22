Марочко: под Артёмовском боевики ВСУ занимаются мародёрством

Артемовск, , 08:21 — REGNUM Украинские боевики, ссылаясь на «нужды армии», расхищают имущество мирных жителей, проживающих западнее Артёмовска (ДНР), пишет 22 марта военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Марочко, боевики ВСУ «под предлогом нужд армии ведут расхищения имущества мирных граждан». Он рассказал, что мародёры отбирают у людей «не только стройматериалы, но и ценные вещи».

«Правоохранительные органы заявления о фактах бесчинства брать отказываются», — говорится в сообщении.

Напомним, Артёмовск более чем на 70% контролируют российские военные. ВСУ свои войска при этом, по официальным сообщениям из Киева, не отводят. Украинские боевики в районе Артёмовска занимают дома, где живут мирные жители.