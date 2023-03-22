Лондон, 22 марта, 2023, 08:16 — ИА Регнум. Предупреждение президента России Владимира Путина в ответ на новость о планах Великобритании поставлять Украине снаряды с обеднённым ураном привело в ужас британских читателей Twitter телеканала Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

По итогам переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином Путин указал, что новость о поставках урановых снарядов Киеву доказывает серьёзность намерений Запада воевать с Россией до последнего украинца. При этом российский лидер подчеркнул, что Россия будет вынуждена отреагировать на применение Западом оружия с ядерным компонентом.

«Мы в своем уме — посылать снаряды с ураном на Украину? Какая у нас цель, помимо того, чтобы развязать третью мировую?» — выразил мнение большинства участвовавших в обсуждении новости пользователей один из комментаторов.

Ещё один комментатор указал, что поставки снарядов с обеднённым ураном будут расцениваться как военное преступление, а виновные предстанут перед международным судом.

Также пользователи выразили своё презрение и недоверие правительству Великобритании и призвали его начать переговоры о мире.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посольство России в Лондоне предостерегло власти Великобритании от «пересечения опасной черты», комментируя планы британских властей начать поставки на Украину снарядов с обеднённым ураном.