Ла-Пас, 22 марта, 2023, 08:13 — ИА Регнум. Залогом геополитического равновесия в мире является сотрудничество России и Китая. Об этом 22 марта написал бывший президент Боливии Эво Моралес на своей странице в соцсети Twitter.

Алексей Дружинин/РИА Новости Эво Моралес

«Мы приветствуем соглашение о дружбе без границ, всестороннее партнёрство и стратегическое сотрудничество, достигнутые между нашими братьями [президентом РФ] Владимиром Путиным и [председателем КНР] Си Цзиньпином для обеспечения мировой и региональной безопасности с многополярным геополитическим равновесием», — указал он в своём сообщении.

Кроме того, Моралес добавил, что, по его мнению, в настоящее время наблюдается упадок американского империализма.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта председатель КНР Си Цзиньпин заявил на государственном обеде в Кремле, что Китай и Россия демонстрируют образцовый пример отношений между великими державами. Также он отметил, что обе страны сумели сохранить «стратегическую выдержку» и вместе «уверенно и спокойно» ответили на вызовы времени.