Певчий монастыря с позывным Батюшка рассказал об участии в спецоперации

Донецк, , 08:27 — REGNUM Певчий Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря добровольно стал участвовать в специальной военной операции, сообщает 22 марта телеграм-канал Министерства обороны России.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Сейчас бывший солист Государственной академической капеллы в Санкт-Петербурге взял себе позывной Батюшка и является артиллеристом гаубичной самоходной артиллерийской батареи.

«Работы хватает! Как только приходит цель (это может быть и живая сила, и скопление техники, и ангары — всё, что угодно) — мы выезжаем, работаем. И работаем точно!» — рассказал «Батюшка».

Боец очень надеется в будущем вновь вернуться на большую сцену, но пока Родина требует, необходимо помогать здесь, убеждён он.

«Правда — за нами! И победа — тоже будет за нами!» — убеждён Батюшка.

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