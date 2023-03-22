Донецк, 22 марта, 2023, 08:27 — ИА Регнум. Певчий Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря добровольно стал участвовать в специальной военной операции, сообщает 22 марта телеграм-канал Министерства обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Сейчас бывший солист Государственной академической капеллы в Санкт-Петербурге взял себе позывной Батюшка и является артиллеристом гаубичной самоходной артиллерийской батареи.

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«Работы хватает! Как только приходит цель (это может быть и живая сила, и скопление техники, и ангары — всё, что угодно) — мы выезжаем, работаем. И работаем точно!» — рассказал «Батюшка».

Боец очень надеется в будущем вновь вернуться на большую сцену, но пока Родина требует, необходимо помогать здесь, убеждён он.

«Правда — за нами! И победа — тоже будет за нами!» — убеждён Батюшка.