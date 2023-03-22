США и Британия достигли в 2022 году рекордного дефицита торгового баланса — исследование

Вашингтон, , 08:05 — REGNUM Дефициты торгового баланса США и Британии составили по итогам 2022 года $1,18 трлн и $290,4 млрд, что является рекордом в обоих случаях, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистических служб указанных стран.

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что оба государства стали лидерами по этому показателю среди крупных экономических держав. Также уточняется, что в 2022 году торговый дефицит США увеличился на 9,9%, а Британии — на треть.

Такой же рост дефицита произошел у Индии. Здесь показатель вырос на $268,3 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта газета Financial Times со ссылкой на свои источники написала о том, что минфин США в частном порядке призвал крупнейших трейдеров мира Trafigura и Gunvor возобновить торговлю российской нефтью в случае, если она будет соответствовать условиям введенного потолка цен.