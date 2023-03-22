Вашингтон, 22 марта, 2023, 08:05 — ИА Регнум. Дефициты торгового баланса США и Британии составили по итогам 2022 года $1,18 трлн и $290,4 млрд, что является рекордом в обоих случаях, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистических служб указанных стран.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

Отмечается, что оба государства стали лидерами по этому показателю среди крупных экономических держав. Также уточняется, что в 2022 году торговый дефицит США увеличился на 9,9%, а Британии — на треть.

Такой же рост дефицита произошел у Индии. Здесь показатель вырос на $268,3 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта газета Financial Times со ссылкой на свои источники написала о том, что минфин США в частном порядке призвал крупнейших трейдеров мира Trafigura и Gunvor возобновить торговлю российской нефтью в случае, если она будет соответствовать условиям введенного потолка цен.