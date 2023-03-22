Украинские войска в ночь на 22 марта обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Донецк, , 08:05 — REGNUM Петровский район Донецка в ночь на 22 марта дважды подвергся обстрелам снарядами натовского калибра со стороны вооружённых формирований Украины. Об этом 22 марта сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Убежище в ДНР Александр Погожев © ИА REGNUM

Уточняется, что обстрелы Петровского района Донецка со стороны киевских войск были зафиксированы в 02:00 (совпадает с мск) и в 04:00, в ходе них по городу было выпущено два и четыре снаряда калибра 155 мм соответственно.

Данных о пострадавших и повреждениях не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки украинская армия 30 раз обстреляла территорию ДНР. При этом получили ранения шесть мирных граждан.