В Японии предостерегли Зеленского от повторения судьбы Усамы бен Ладена
Токио, 22 марта 2023, 07:51 — REGNUM Судьбу Усамы бен Ладена, которого США сначала поддерживали, а потом назвали кровавым террористом, может повторить президент Украины Владимир Зеленский. Об этом 21 марта заявил обозреватель Shūkan Gendai Хироси Охара.
Как пояснил журналист, Усама бен Ладен изначально был моджахедом и вёл боевые действия против советских войск в Афганистане. США поддерживали бен Ладена и моджахедов, поставляя им оружие и обеспечивая финансирование в рамках операции ЦРУ «Циклон».
«Другими словами, Белый дом, как и сейчас на Украине, поддерживал их, оправдывая борьбу с РФ. Тогда бен Ладен считался героем, а моджахедов восхваляли за борьбу с СССР. Считаю, что именно Америка возвела бен Ладена в ранг героя. Именно поэтому надо тщательно следить за дальнейшим положением Зеленского», — отметил Охара.
Кроме того, Охара указал на «ужасающий уровень коррупции» на Украине, а действия США по поддержке Киева назвал «сомнительными».
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