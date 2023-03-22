Shūkan Gendai: Зеленский может повторить судьбу Усамы бен Ладена

Токио, , 07:51 — REGNUM Судьбу Усамы бен Ладена, которого США сначала поддерживали, а потом назвали кровавым террористом, может повторить президент Украины Владимир Зеленский. Об этом 21 марта заявил обозреватель Shūkan Gendai Хироси Охара.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как пояснил журналист, Усама бен Ладен изначально был моджахедом и вёл боевые действия против советских войск в Афганистане. США поддерживали бен Ладена и моджахедов, поставляя им оружие и обеспечивая финансирование в рамках операции ЦРУ «Циклон».

«Другими словами, Белый дом, как и сейчас на Украине, поддерживал их, оправдывая борьбу с РФ. Тогда бен Ладен считался героем, а моджахедов восхваляли за борьбу с СССР. Считаю, что именно Америка возвела бен Ладена в ранг героя. Именно поэтому надо тщательно следить за дальнейшим положением Зеленского», — отметил Охара.

Кроме того, Охара указал на «ужасающий уровень коррупции» на Украине, а действия США по поддержке Киева назвал «сомнительными».

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