Вашингтон, 22 марта, 2023, 07:51 — ИА Регнум. Военное столкновение России и США завершится сокрушительным поражением американских войск, написал в своем микроблоге ветеран армии США Ноктис Дрейвен.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

Он отметил, что такой же исход ждал бы Соединенные Штаты и в случае конфликта с Китаем. Ветеран подчеркнул, что раньше Вооруженные силы (ВС) США обладали гораздо большей мощью.

Дрейвен считает, что американская армия ослабла из-за внедрения прогрессивной либеральной политики и из-за падения уровня образования. Он также указал на то, что ВС США расходуют много ресурсов на поддержание ЛГБТ-идеологии.

Ветеран предупредил, что, если Китай и Россия «устанут от методов» американской стороны, то Соединенные Штаты ждет «быстрый и насильственный конец».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта журналист Гленн Гринвальд в интервью Fox News заявил, что США изначально в рамках конфликта России и Украины пытались ослабить Россию. Он отметил, что для этого Вашингтону необходимо, чтобы украинский кризис длился как можно дольше.

Гринвальд добавил, что в Вашингтоне готовы к тому, что Украина в конце концов будет уничтожена.