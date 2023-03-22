Донецк, 22 марта, 2023, 08:07 — ИА Регнум. Российскими военными из группировки «Восток» на южнодонецком направлении были сорваны попытки двух вражеских контратак, сообщает 22 марта начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев в интервью ТАСС.

Противник из 72-й механизированной бригады ВСУ предпринял две неудачные попытки контратаковать. Морские пехотинцы Тихоокеанского флота при поддержке артиллеристов отразили все атаки, уничтожив более 20 вражеских солдат.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

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Кроме того, российский ЗРК «Оса-АКМ» сбил ракетой беспилотный летательный аппарат «Лелека» противника.

На запорожском направлении комплекс контрабатарейной борьбы «Пенициллин» обнаружил гаубицу противника. Она тут же была уничтожена огнём САУ «Мста-С».

С помощью ЗРК «Бук» был уничтожен вражеский беспилотник «Стрепет».