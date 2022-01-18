22 Марта
 
9:26

Воздушная тревога была объявлена в Киеве, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской и Тернопольской областях Украины.

9:19

Марочко заявил, что ВСУ усиливают практику разведки боем

Украинские боевики усиливают практику разведки боем, сообщил 22 марта в своём Telegram-канале военный эксперт Андрей Марочко.

9:15

Китай оказывает России поддержку на фоне военной операции на Украине, считает бывший помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. По его мнению, союз России и Китая создает для стран Запада серьезную проблему.

9:15

На саммите ЕС, который пройдет 23-24 марта, будет обсуждаться вопрос о конфискации замороженных российских активов — глава Евросовета Шарль Мишель.

9:14

Япония в качестве председателя G7 будет продвигать санкции против России, помощь Киеву, а также будет принимать участие в восстановлении Украины. Соответствующие обещания японского премьера Фумио Кисиды содержатся в его совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским заявлении, распространенном МИД Японии.

9:02

Словакия передаст Украине сверхзвуковые истребители МиГ-29 в ближайшие неделии, заявил телеканалу Markiza и. о. премьер-министра Словакии Эдуард Хегер.

Братислава ожидает за самолеты компенсацию от США и ЕС.

По данным словацких СМИ, Вашингтон должен поставить Братиславе военную технику на 700 млн евро, а ЕС может выплатить из специального фонда 200 млн евро

9:01

ГероиZ. Фото Минобороны РФ.

9:00

ВСУ за сутки один раз обстреляли территорию ЛНР — СЦКК

За прошедшие 24 часа вооружённые формирования Украины один раз подвергли обстрелу территорию Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 22 марта сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

8:54

Захарова оценила планы Британии поставить Киеву снаряды с обедненным ураном

Очередной провокацией Великобритании, преследующей целью вывод конфликта на Украине на новый виток агрессии, являются планы Лондона поставить Киеву снаряды с обедненным ураном. Об этом 22 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио «Спутник».

8:46

Боевики ВСУ вторые сутки не забирают трупы сослуживцев в зоне СВО

Украинские боевики на купянском направлении перестали забирать трупы сослуживцев с поля боя, заявил 22 марта военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

8:34

Эксперты: снаряды с обеднённым ураном токсичны и канцерогенны

Снаряды с обеднённым ураном обладают высокой токсичностью и канцерогенностью, сообщает 22 марта РБК со ссылкой на экспертов, которые прокомментировали планы Лондона передать Киеву снарядов с обеднённым ураном.

8:31

Также в районе Марьинки русская разведка выявила два минометных расчета противника, которые вели огонь по штурмующим группам. Украинскую технику уничтожили, что дало возможность штурмовикам выбить противника и занять укрепрайон.

8:31

По данным начальника пресс-центра группировки «Юг» Ивана Бигмы, на аАвдеевском направлении русские военнослужащие артиллерийской бригады ночью с помощью тепловизора выявили попытку перемещения украинских боевиков. Когда группа собралась в одной точке, ее ликвидировали точными выстрелами из ПТУРа.

8:31

Украине будет чрезвычайно сложно вытеснить все российские войска со своей территории в 2023 году, заявил глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли. Его слова цитирует Politico:

«Это будет очень трудная задача. Это не невозможно, но крайне сложно. И в мире вероятностей, я не думаю, что это вероятно. Это может произойти, но я не думаю, что это произойдет».

8:27

Артиллерист-доброволец с позывным Батюшка: победа будет за нами!

Бывший солист Государственной академической капеллы в Санкт-Петербурге и певчий Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря взял себе позывной Батюшка и является артиллеристом гаубичной самоходной артиллерийской батареи.

8:27

Черноморский флот отбил атаку надводных БПЛА, которые пытались проникнуть в бухту Севастополя, заявил губернатор города Михаил Развожаев. Пострадавших нет, в нескольких зданиях города после взрывов выбиты стёкла.

8:26

Черноморский флот успешно отбил атаку надводных беспилотников

Утром 22 марта Черноморский флот ВМФ России успешно отбил атаку вражеских надводных беспилотников. Об этом 22 марта сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

8:22

Под Артёмовском боевики ВСУ занимаются мародёрством

Украинские боевики, ссылаясь на «нужды армии», расхищают имущество мирных жителей, проживающих западнее Артёмовска (ДНР), пишет 22 марта военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

8:12

В ходе специальной военной операции гранатометчик взвода ПТУР ефрейтор Данил Ивлев выполнял задачи в составе противотанкового резерва по уничтожению наземных бронированных средств противника и подавлению его огневых точек. Украинские боевики, стремясь восстановить контроль над утраченными территориями, предприняли попытку прорыва обороны и атаковали позиции российских мотострелковых войск на стратегически важном направлении, активно применяя танки, бронетехнику и мотопехоту.

Прикрывая и поддерживая действия подразделений российских мотострелков на танкоопасном направлении, гранатомётчик ефрейтор Ивлев грамотно выбрал и замаскировал свою позицию, быстро произвел поиск и классификацию целей противника, определяя вид необходимого для применения боезапаса, после чего по команде командира отделения открыл огонь на поражение, выбирая наиболее важные и опасные цели противника.

Минобороны РФ.

8:10

Цитата Financial Times.

«Главная новость в Financial Times: «Си поддерживает Путина по Украине». Ну вот, а столько доказывали, что Россия в полной изоляции по украинскому вопросу…» 3 отметил в своем телеграм-канале политолог Владимир Корнилов.

8:07

Морпехи Тихоокеанского флота отразили две контратаки противника в ДНР

Российскими военными из группировки «Восток» на южнодонецком направлении были сорваны попытки двух вражеских контратак, сообщает 22 марта начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев в интервью ТАСС.

8:05

ВСУ в ночь на 22 марта обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Петровский район Донецка в ночь на 22 марта дважды подвергся обстрелам снарядами натовского калибра со стороны вооружённых формирований Украины. Об этом 22 марта сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

8:02

Премьер Италии Джорджа Мелони готова потерять одобрение итальянцев ради поддержки Украины, указывает Reuters.

«Мы будем продолжать это делать, потому что это правильно с точки зрения национальных ценностей и интересов», — сказала Мелони, выступая в cенате.

При этом большинство итальянцев уже выступают против поддержки Киева. Соцопрос в феврале показал, что 45% жителей страны были против отправки оружия и только 34% — за.

8:01

Китайцы считают, что боевые действия на территории Украины начались по вине киевских властей, выяснила CNN.

«Украина начала войну», — отвечали репортёру большинство китайцев, которых спросили, что они думают об украинском конфликте.

8:01

Вооруженный конфликт на Украине не завершится быстро, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Rheinische Post.

«Даже когда война закончится, все не сразу нормализуется. Но мы также не должны прекращать наши усилия для завершения войны», — заявил Шольц.

По его словам, будут и долгосрочные последствия, после которых Европе придется долго разгребать завалы.

8:00

Белый дом опасается политического и военно-экономического сотрудничества Москвы и Пекина.

«Отношения между Путиным и Си — это брак по расчету, который дает Китаю союзника против Запада, а России — поставки в ведении войны против Украины», — сказал координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в комментарии MSNBC.

7:57

The Times.

Цитата «Путин угрожает ответом на британские токсичные танковые снаряды». Заглавная новость сегодня в The Times. Что ж, предупреждение услышано. Уже хорошо, пишет в своем телеграм-канале политолог Владимир Корнилов.

7:55

Власти Японии приняли решение выделить Украине $470 млн в формате безвозмездной помощи на энергетику и другие нужды, еще $30 млн — на нелетальное снаряжение, сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида по итогам визита в Киев.

Он также пригласил президента Украины Владимира Зеленского поучаствовать в саммите G7 онлайн.

7:53

Поставка Лондоном радиоактивных снарядов Киеву плохо кончится — Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров не удивится, если Лондон начнёт поставлять Киеву снаряды с обеднённым ураном, так как «они уже потеряли свои ориентиры». Заявление министра 21 марта опубликовал в своём Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

7:52

Киевский режим на подконтрольной ему территории Снигиревского района Херсонской области провел новую эксгумацию убитых украинскими войсками мирных жителей, чтобы переложить ответственность на российские вооруженные силы.

При этом уже известны имена погибших граждан и примерные даты их гибели, рассказал РИА Новости глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.

7:50

Guardian: большая часть мира не поддерживает политику США на Украине

Большая часть стран мира не согласна со взглядами Запада на украинский кризис, заявилт 20 марта обозреватель британской газеты Guardian Джонатан Стил.

7:49

Владимир Зеленский может повторить судьбу Усамы бен Ладена, которого тоже поддерживали США, написал обозреватель Shūkan Gendai Хироси Охара.

«Усама бен Ладен, которого США считают сейчас кровавым террористом, изначально был моджахедом. Тогда моджахеды воевали с советскими войсками в Афганистане, и США предоставляли им оружие и деньги в рамках операции "Циклон".

Иначе говоря, Вашингтон, как и сегодня на Украине, поддерживал их, оправдывая борьбу с Россией, моджахедов восхваляли за борьбу с СССР, а бен Ладен считался героем", — заявил он.

7:48

Украинский дрон атаковал нефтеперекачивающую станцию в Брянской области

В граничащей с территорией Украины Брянской области совершена атака беспилотника. Под ударом оказалась территория нефтеперекачивающей станции (НПС) «Новозыбков», сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

7:46

Военкоры «Русской весны» опубликовали видео применения американских и нидерландских бронетранспортеров M113 и YPR-765 на артёмовском (бахмутском) фронте спецоперации.

Операторы БТР используют тактический прием «карусель», находясь в постоянном движении, чтобы затруднить поражение техники.

7:45

Лондон передаст Киеву снаряды с обеднённым ураном

Украина получит от Великобритании боеприпасы с обеднённым ураном. Об этом заявила заместитель министра обороны Соединённого Королевства Аннабель Голди.

7:43

Президент России Владимир Путин заручился поддержкой развивающихся стран и устроил на Западе настоящий переполох, осудив продвигаемую США внешнюю политику, написали обозреватели Wall Street Journal Энн Симмонс и Остин Рэмзи.

«Си Цзиньпин и Владимир Путин осудили так называемый возглавляемый США геополитический порядок и заручились поддержкой своего видения многополярного мира, особенно среди развивающихся стран», — отметили журналисты.

7:42

САУ «Мста-С» нанесли удар по противнику на краснолиманском направлении

Российские самоходные артиллерийские установки «Мста-С» нанесли мощный удар по противнику, сообщил 22 марта начальник пресс-центра группировки «Центр» Денис Аверин в интервью РИА Новости.

7:41

При столкновении с армией России американские войска потерпели бы сокрушительное поражение, написал в Twitter ветеран войск США Ноктис Дрейвен.

«Как тот, кто служил и видел нашу армию, когда она была сильнее, чем сейчас, я могу подтвердить, что наши войска потерпели бы сокрушительное поражение в битве против России или Китая», — написал ветеран.

7:40

ВСУ действительно могут попытаться нанести фланговые удары по нашим позициям в Артемовске, но дальше им двигаться все равно некуда. Об этом газете «Взгляд» сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя появившиеся в сети данные о том, что ВС Украины планируют деблокирующие удары в районах Артёмовска и окрестностей.

7:39

Ракеты ударили по аэродрому Одессы после атаки украинских дронов на Джанкой

Ракетный удар был совершен по аэродрому «Школьный» в Одессе в ответ на недавнюю атаку украинских беспилотников на крымский город Джанкой, сообщает телеграм-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на местные СМИ и приводит видеозапись прилета ракет.

7:38

Путин: Россия отреагирует на поставку Киеву снарядов с обеднённым ураном

Российская сторона будет вынуждена отреагировать в случае, если Великобритания поставит Украине снаряды с обеднённым ураном. Об этом по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина с участием делегаций стран в расширенном составе заявил российский лидер Владимир Путин.

7:36

После объявления мобилизации в сентябре прошлого года военнослужащий с позывным Батюшка самостоятельно явился в военкомат, не дожидаясь повестки.

«Я был солистом Государственной академической капеллы в Санкт-Петербурге. До мобилизации служил певчим в Тихвинском Богородичном Успенском мужском монастыре», — приятным баритоном рассказывает военнослужащий. Сейчас Батюшка — артиллерист гаубичной самоходной артиллерийской батареи — с теплотой отзывается о боевых товарищах и командирах, благодаря которым свою службу он называет замечательной.

«Работы хватает! — делится боец. — Как только приходит цель (это может быть и живая сила, и скопление техники, и ангары — всё что угодно), — мы выезжаем, работаем. И работаем точно!»

Батюшка очень надеется вернуться на «большую сцену». «Но пока Родина требует — я помогаю здесь!»

Минобороны РФ.

7:34

Главное о специальной военной операции на Украине за 21 марта 2023 года.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Никаноровка Донецкой Народной Республики в воздушном бою сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины.

На донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии потери противника за сутки составили до 160 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-20.

На херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, две самоходных гаубицы «Акация», а также артиллерийская система М777 производства США.

Минобороны РФ.

7:31

Северная Осетия направила в зону спецоперации дроны и более 20 автомашин

Республика Северная Осетия передала российским силам в зону специальной военной операции свыше 20 автомобилей КамАЗ и УАЗ, а также беспилотники и другие технические средства, сообщил журналистам представитель добровольческого батальона «Алания».

«Пришло 15 пикапов, шесть КамАЗов и много технических средств — это квадрокоптеры, тепловизоры, приборы ночного видения», — сказал он.