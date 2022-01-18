Наступил 392-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. Пока российские войска наступают по всем направлениям, а киевские несут огромные потери в живой силе и технике, внимание мирового сообщества приковано также к одному из главных геополитических событий — переговорам лидеров РФ и КНР. По словам президента Владимира Путина, предложенный Китаем план может быть взят за основу мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве.

В китайском плане, состоящем из 12 пунктов, содержатся призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. Из опасений потерять влияние американские власти попытались вклиниться в переговорный процесс, но председатель КНР Си Цзиньпин на телефонный звонок президента Джо Байдена не откликнулся.

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому тоже придётся подождать ответа от Китая по предложенной Киевом «формуле мира». По его словам, соответствующее пожелание было передано Си Цзиньпину по дипломатическим каналам.

«Мы приглашаем к диалогу и ожидаем ответа», — отметил Зеленский по итогам переговоров с побывавшим 21 марта в Киеве премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

Тем временем Великобритания собралась поставить Киеву снаряды с обеднённым ураном, которые наносят вред не только тем, против кого их применяют, но и местным жителям, провоцируя онкологические заболевания. По оценке Владимира Путина, «похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле» — российская сторона будет вынуждена отреагировать.

Наиболее горячей точкой СВО остаётся Артёмовск, где российские штурмовики пытаются взять город в кольцо. По данным Минобороны РФ, только накануне, 21 марта, на основных направлениях уничтожено более 405 украинских военных.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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