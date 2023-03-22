Взрывы раздаются на территории нескольких областей Украины и в городе Киеве

Киев, , 07:27 — REGNUM Взрывы слышны на территории ряда регионов Украины, а также в городе Киеве. Об этом сообщают в Киевской областной администрации, а также в украинских СМИ.

БПЛА «Герань 2» Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Взрывы слышны в Обуховском районе Киева, в Киевской области, а также в Житомирской и Хмельницкой областях. Глава житомирской областной администрации Виталий Бунечко в своём телеграм-канале подтвердил, что в регионе работают системы ПВО.

«На Житомирщине работает ПВО! Сохраняйте спокойствие, не снимайте и не выкладывайте фото и видео работы противовоздушной обороны!» — указал Бунечко.

Также в нескольких регионах были замечены беспилотники «Герань-2». По данным местных властей, часть беспилотников удалось сбить.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Киеве были слышны взрывы, здесь были применены специальные воздушные шары с отражателями для перегрузки систем ПВО.

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