Российские артиллеристы при помощи беспилотников нанесли мощный удар по противнику из САУ «Мста-С»

Красный Лиман, ДНР, , 07:30 — REGNUM Российские самоходные артиллерийские установки «Мста-С» нанесли мощный удар по противнику, сообщил 22 марта начальник пресс-центра группировки «Центр» Денис Аверин в интервью РИА Новости.

САУ «Мста» Vitaly V. Kuzmin

На краснолиманском направлении с помощью беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» было обнаружено значительное количество вражеской пехоты и техники. Сведения о противнике были переданы расчётам САУ «Мста-С». В результате своевременного и точного удара противник понёс большие потери в живой силе и технике.

На червонодибровском участке фронта было выявлено передвижение боевых машин пехоты украинских вооружённых формирований. По противнику было нанесено огневое артиллерийское воздействие. Враг понёс потери и вынужден был рассредоточиться в лесном массиве.

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