Минск, 22 марта, 2023, 07:16 — ИА Регнум. 80 лет назад, 22 марта 1943 года особый батальон СС «Дирлевангер» вместе с украинскими националистами из 118-го полицейского батальона 201-й охранной дивизии окружили белорусскую деревни Хатынь и заживо сожгли в колхозном сарае 149 местных жителей.

Иван Шилов ИА REGNUM Мемориальный комплекс «Хатынь»

В числе погибших оказалось 75 детей. Карательная акция была осуществлена якобы из-за гибели немецкого офицера от рук партизан.

Пытавшихся бежать людей расстреливали на месте. Массовым убийством руководил майор польской армии Юзефа Пилсудского Константин Смовский, который служил полковником у Симона Петлюры — украинского националиста, организатора еврейских погромов и военного командира правительства Украинской народной республики (УНР) в 1919–1920 годах.

Напомним, 24 мая 2020 года в возрасте 86 лет скончался последний из выживших свидетелей трагедии в Хатыни Виктор Желобкович. На момент событий ему было семь лет. Мальчик пролежал на земле, пока фашисты не оставили сожженную деревню.