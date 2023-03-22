Милуоки, США, 22 марта, 2023, 07:03 — ИА Регнум. Подросток пятнадцати лет погиб, пять человек получили ранения в результате стрельбы в городе Милуоки в американском штате Висконсин на северо-востоке США. Об этом 21 марта сообщает местное отделение телеканала CNBC.

U.S. Department of Defense Стрельба

Уточняется, что о стрельбе в северной части Милуоки сообщили в полицию очевидцы 21 марта в 23:30 по местному времени. В результате стрельбы получил смертельные ранения и скончался на месте происшествия мальчик-подросток 15 лет.

Пять женщин в возрасте от 18 до 22 лет получили ранения и были доставлены в медучреждение. Отмечается, что жизни пострадавших ничего не угрожает, они находятся под наблюдением врачей.

Стрелявший с места инцидента скрылся. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование обстоятельств и причин трагедии и разыскивают подозреваемых в стрельбе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с начала года в США зафиксировано 104 случая массовой стрельбы.