Израиль нанёс ракетный удар по аэропорту в Алеппо
Алеппо, Сирия, 22 марта 2023, 07:05 — REGNUM Израиль нанёс очередной ракетный удар по территории Сирии, сообщает 22 марта сирийское информационное агентство САНА.
По данным источника в военных кругах Сирии, около 03:55 утра по местному времени израильская авиация осуществила пуск нескольких ракет класса «воздух — земля» со стороны Средиземного моря к западу от Латакии.
Целью атаки израильских самолётов был международный аэропорт Алеппо и его окрестности.
Сообщается, что в результате ракетного удара аэропорту был причинён материальный ущерб. Его размер устанавливается.
Напомним, что 12 марта израильская авиация нанесла удар по сирийским научно-исследовательским центрам. В результате атаки погибло три человека.
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