Алеппо, Сирия, 22 марта, 2023, 07:05 — ИА Регнум. Израиль нанёс очередной ракетный удар по территории Сирии, сообщает 22 марта сирийское информационное агентство САНА.

Mil.ru Аэропорт. Алеппо

По данным источника в военных кругах Сирии, около 03:55 утра по местному времени израильская авиация осуществила пуск нескольких ракет класса «воздух — земля» со стороны Средиземного моря к западу от Латакии.

Целью атаки израильских самолётов был международный аэропорт Алеппо и его окрестности.

Сообщается, что в результате ракетного удара аэропорту был причинён материальный ущерб. Его размер устанавливается.

Напомним, что 12 марта израильская авиация нанесла удар по сирийским научно-исследовательским центрам. В результате атаки погибло три человека.