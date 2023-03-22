Вашингтон, 22 марта, 2023, 06:48 — ИА Регнум. Соединенные Штаты могут столкнуться с банкротством еще не менее 50 банков, пока американские власти не решат структурные проблемы в экономике, заявил бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

«Еще 50 банков могут рухнуть до тех пор, пока они не решат структурную проблему. Власти, скорее всего, будут вынуждены как-то ввести большее удержание (средств на счетах, значительно превышающее депозиты в $250 тысяч», — сказал эксперт, которого цитирует РИА Новости.

Он считает, что сложившаяся ситуация в банковской системе США имеет сходство с крахом Lehman Brothers, обанкротившемся в 2008 году, из-за чего в мире начался финансовый кризис. Макдональд полагает, что американские региональные банки потеряют «сотни миллиардов долларов», которые уйдут крупным организациям, а после в казначейские облигации.

Экономист выразил мнение, что власти США должны будут увеличить гарантии по депозитам, чтобы бороться с оттоком средств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский министр финансов Джанет Йеллен призвала Конгресс Соединенных Штатов повысить потолок государственного долга без каких-либо условий, чтобы избежать финансового кризиса в стране. Она также отметила, что идея очередности платежей является, по сути, тем же дефолтом.