Киев, 22 марта, 2023, 06:42 — ИА Регнум. Япония выделит $500 млн на помощь Украине, сообщает 22 марта информационное агентство «Киодо Цусин».

Президент Украины Фумио Кисида и Владимир Зеленский

О предоставлении помощи заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, находящийся с официальным визитом в Киеве.

Уточняется, что $470 млн будет выделено на поддержку украинской энергетики и другие гуманитарные нужды. Ещё $30 млн Токио предоставит Киеву через фонд НАТО. Эти средства пойдут на приобретение «нелетального» снаряжения.

Напомним, что премьер Кисида прибыл на Украину поездом с территории Польши. В Киеве он провёл встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.