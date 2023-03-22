В Херсонской области заявили о подготовке Украиной новой провокации против России в Снигиревке

Снигирёвский район, , 06:24 — REGNUM Украина провела в оккупированном ВСУ Снигиревском районе Херсонской области новую эксгумацию трупов мирных жителей, убитых ранее украинскими военными. Киев собирается совершить провокацию и переложить вину за свои преступления на российские войска, заявил глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов. Об этом сообщает РИА Новости.

Херсонская область Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он отметил, что имена жертв и примерные даты их убийств уже известны. В феврале Барбашов уже сообщал о подготовке Украиной подобной провокации.

Тогда прокуратура Николаевской области объявила об эксгумации 27 тел мирных граждан. Барбашов в свою очередь указал на то, что в заявлении прокурора говорится, что на телах имеются пулевые ранения.

Вместе с тем глава администрации отметил, что ни один мирный житель Снигиревского района с марта по октябрь (когда территорию контролировали ВС России) не погиб от пулевого ранения. Барбашов добавил, что так Украина пытается выдать жертв украинской армии за тех, кто якобы погиб из-за российских сил.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября представитель экстренных служб Херсонской области рассказал, что украинские военные расправились с более чем сотней жителей города Херсон после того, как часть региона на правом берегу Днепра перешла под контроль ВСУ.