Премьер-министр Японии Кисида пригласил Зеленского принять участие в саммите G7 по видеосвязи

Киев, , 06:18 — REGNUM Президента Украины Владимира Зеленского пригласил принять участие в саммите стран Группы семи (G7) по видеосвязи премьер-министр Японии Фумио Кисида, который прибыл в Киев с официальным визитом. Об этом 22 марта сообщает агентство Kyodo.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Заявление премьер-министр Японии сделал в ходе пресс-конференции в ходе визита в Киев.

«Как страна-председатель G7 мы решительно намерены защищать мировой порядок. Мы ведем подготовку для того, чтобы на саммите дать ясный месседж», — пояснил Кисида.

Отмечается, что Зеленский принял предложение главы правительства Японии.

Саммит лидеров стран G7 состоится в мае текущего года в Хиросиме. В ходе саммита запланировано посещение главами стран Большой семёрки музея атомных бомбардировок. В свою очередь посол Украины в Токио Сергей Корсунский заявлял о важности личного участия Зеленского в саммите G7 в очном формате. Однако дипломат признавал, что поездка украинского лидера в Японию будет сопряжена с большим количеством организационных и логистических проблем.

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