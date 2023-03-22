Благодаря российской помощи Боливия сможет диагностировать и лечить онкологические заболевания

Ла-Пас, , 06:40 — REGNUM Благодаря российским технологиям Боливия получила возможность производить радиоактивные фармацевтические препараты, заявила 22 марта исполнительный директор Национального агентства по атомной энергии Ортенсия Хименес в интервью РИА Новости.

Ла-Пас. Боливия mark goble

»… Это было исторической, важной вехой для страны. Впервые в истории страна получила суверенитет и автономность в производстве радиофармпрепаратов», — сказала Хименес.

Благодаря циклотрону ядерного центра «Росатома» Боливия стала обладать препаратами для диагностики рака на ранней стадии.

Хименес подчеркнула, что наличие подобных радиофармпрепаратов позволит бесплатно обеспечить всё население страны бесплатными томографическими обследованиями.

Проект боливийского центра ядерных исследований и технологий, строительство которого осуществляет «Росатом» уникален для атомной отрасли и не имеет аналогов в мире: он будет расположен на высоте четырёх километров на уровне моря, что делает абсолютно уникальным.

Строящийся центр обеспечит широкое применение ядерных и радиационных технологий не только в медицине, но и в сельском хозяйстве, промышленности и других важных сферах жизнедеятельности.

Напомним, что Боливия в настоящий момент не располагает возможностями диагностирования и лечения онкологическими заболеваний. Между тем в стране ежегодно заболевают раком 19 тысяч человек.

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