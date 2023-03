Бывший вице-президент Lehman Brothers Макдональд: в ближайшие месяцы США ждет резкий спад

Вашингтон, , 05:54 — REGNUM Рецессия в экономике США произойдет неизбежно, и в ближайшие два месяца в стране ожидается резкий спад в экономике, заявил бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд.

Доллар США Иван Шилов © ИА REGNUM

«В последующий месяц или два типичным является резкое сокращение экономической активности, ВВП, рабочих мест — сокращения рабочих мест, вероятнее всего, будут увеличиваться резкими темпами», — сказал специалист, слова которого приводит РИА Новости.

Макдональд работал в Lehman Brothers в период финансового кризиса 2008 года. Он занимался долговыми обязательствами и конвертируемыми ценными бумагами.

По словам эксперта, в настоящее время инвесторы переживают потери из-за ситуации в банковском секторе в США и Европе. Экономист отметил, что складывающаяся обстановка приводит к утрате доверия.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта в США обанкротился Silicon Valley Bank (SVB), который стал самым крупным банком в стране, заявлявшим о своей несостоятельности после последнего кризиса 2008 года. 16 марта газета The Financial Times написала о том, что инвесторы вывели из шести крупнейших американских банков Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America и Wells Fargo с начала марта $165 млрд.