Киев, 22 марта, 2023, 05:48 — ИА Регнум. Приглашение принять участие в так называемой формуле мира было передано Украиной по дипломатическим каналам Китаю. Такое заявление сделал 21 марта президент Украины Владимир Зеленский, его слова приводит украинское агентство УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Мы предложили миру нашу формулу мира, и это касается и отношений с Китаем. Китаю мы публично, по дипломатическим каналам, передали нашу формулу мира и приглашение участвовать в этой формуле. Мы приглашаем к диалогу и ожидаем ответ», — отметил Зеленский по итогам переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, прибывшим с официальным визитом в Киев.

Кроме того, Зеленский указал, что прекращение огня «как явление» не устраивает ни одну из сторон, так как фактически это будет означать не окончание, а заморозку конфликта.

Напомним, Зеленский на саммите G20 выдвинул мирный план из десяти пунктов. В свою очередь, в Москве уточнили, что любой мирный план Киева будет отвергнут, если в нём не будет учитываться воссоединение с Россией четырёх новых территорий, а также Крыма.

Власти Китая в свою очередь предложили свой мирный план из 12 пунктов. В нём содержатся призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. Как отметил президент России Владимир Путин, китайский мирный план может быть частично взят за основу урегулирования конфликта, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.