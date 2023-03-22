Вашингтон, 22 марта, 2023, 05:55 — ИА Регнум. Большая часть стран мира не согласна со взглядами Запада на украинский кризис, считает 20 марта обозреватель британской газеты Guardian Джонатан Стил.

U.S. Marine Corps Флаг США

По мнению Стила, спустя 30 лет после распада СССР «налицо признаки приближения окончания однополярного мира с американским доминированием». В число соперников США входит уже не только Россия, а «всё более уверенный в себе Китай». Стил также отметил возросшую активность стран «Глобального Юга».

Журналист сравнил вторжение США в Ирак и проведение Россией СВО на Украине. Он подчеркнул, что американские военные преступления в Ираке не вызвали никакой реакции западных лидеров, а против России сейчас ополчился весь Запад.

Однако сейчас, считает Стил, действия Вашингтона и его союзников в отношении Украины не вызывают доверия у стран Азии, Африки и Латинской Америки. Главы этих государств с большим сомнением относятся к заявлениям США о том, что передача огромного количества оружия Украине лишь только помогает Киеву обороняться, а предполагают, что на самом деле Вашингтон имеет намерения сменить режим в России.

Стил обращает внимание на опросы, которые показывают, что жители Китая, Индии и Турции хотят скорейшего завершения конфликта, даже если это приведёт к потере территориальной целостности Украины.

Автор считает, что, несмотря на увеличение влияния США на европейские страны, эпоха превосходства Вашингтона может завершиться.

Напомним, что главами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином был подписан в Москве план развития отношений между двумя странами на период до 2030 года.