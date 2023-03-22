Вашингтон, 22 марта, 2023, 05:28 — ИА Регнум. Позиция американского бизнесмена Илона Маска по украинскому конфликту и расширение влияния принадлежащей Маску соцсети Twitter стали проблемой для Белого дома. Об этом 21 марта сообщает агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Отмечается, что Маск, в отличие от политики властей США по Украине, предложил план мирного урегулирования конфликта, выгодный России, а также схему воссоединения Китая и Тайваня. При этом у бизнесмена в руках есть инструменты глобального влияния, благодаря находящимся под контролем бизнесмена пяти компаниям в разных областях, которые «пересекаются с правительством в той или иной степени».

В частности, компания Маска SpaceX сотрудничает с NASA, а электромобили Tesla стали основой экологической программы, которую продвигает президент США Джозеф Байден. И самым раздражающим для Белого дома фактором является компания Twitter, принадлежащая Маску.

Так, например, компания Маска SpaceX сотрудничает с NASA, а электромобили Tesla составляют основу экологической программы Байдена. Однако, по заявлению авторов материала, «больше всего изжоги» у лидера США вызывает Twitter.

Кроме того, власти США опасаются влияния Маска на ход событий на Украине, так как только он решает, как украинские войска могут использовать предоставленную им Киеву спутниковую систему Starlink. Такие полномочия называют слишком нетипичными для бизнесмена и близкими к президентским.

Напомним, Украина в начале конфликта получила около 20 тыс. терминалов спутниковой сети Starlink. Это самое большое покрытие в Европе, сеть активно используется ВСУ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным украинской военной разведки, Киев не может использовать в новых регионах России терминалы Starlink.