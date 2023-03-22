Алжир, 22 марта, 2023, 05:24 — ИА Регнум. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун совершит официальный визит в Россию в мае 2023 года. Об этом он сообщил 21 марта в интервью телеканалу Al Jazeera.

Иван Шилов ИА REGNUM Кремль

Алжирский лидер уточнил, что ранее его пригласил в РФ российский лидер Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января Владимир Путин и Абдельмаджид Теббун провели телефонные переговоры. Они обсудили сотрудничество России и Алжира в энергетической сфере. Главы государств подтвердили готовность их стран работать в формате ОПЕК+, а также в рамках форума экспортеров природного газа.

В конце февраля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел встречу с Абдельмаджидом Теббуном. Участники разговора обсудили вопросы взаимодействия правоохранительных органов и спецслужб РФ и Алжира.