Президент Алжира Теббун предложил посредничество в урегулировании украинского конфликта

Алжир, , 05:09 — REGNUM Алжир готов быть посредником в достижении мирного урегулирования украинского конфликта, заявил алжирский президент Абдельмаджид Теббун 21 марта в интервью телеканалу Al Jazeera.

Алжир Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Он отметил, что его страна является одним из немногих государств, которые имеют достаточное доверие в мире для выполнения такой функции.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля израильский посол в Киеве Михаил Бродский заявил, что Израиль готов стать посредником в переговорах между Россией и Украиной, если российские и киевские власти одобрят это.

24 февраля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал генсека ООН Антониу Гутерриша взять на себя роль посредника в урегулировании украинского конфликта.